Anwohner hören Schüsse: Polizei findet Verletzten

Der Mann wurde neben diesem Auto niedergeschossen. © HamburgNews

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Kantstraße in Neu Wulmstorf, teilte die Polizei am Abend mit. Mehrere Ohrenzeugen alarmierten die Polizei.

Die Beamten fanden vor einer Firma für Auto-Lackierungen eine getroffene Person neben einem Auto vor. Nach TAG24-Informationen soll es sich um einen Mann, der zwischen 30 und 40 Jahren alt ist, handeln. Er erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei löste eine Großfahndung aus. Dabei konnte ein Verdächtiger festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an.