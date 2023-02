Aufgelöstes Mädchen ganz alleine am Münchner Hauptbahnhof entdeckt

München - Ein zwölfjähriges Mädchen aus Österreich wurde mutterseelenallein am Münchner Hauptbahnhof entdeckt.

Die Bundespolizei nahm das Kind in seine Obhut. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Montag gegen 11.30 Uhr ein völlig aufgelöstes Mädchen im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes aufgefallen.

Im Gespräch gab das Kind zu, die Schule im österreichischen Schwaz geschwänzt zu haben.



Die aufmerksame Bahnmitarbeiterin verständigte daraufhin die Bundespolizei, die das Mädchen mit zur Wache nahmen.

Dort stellte sich heraus, dass sich die Zwölfjährige wegen Problemen mit ihren Mitschülern kurzerhand entschlossen hatte, nicht zur Schule zu gehen und sich stattdessen in den erstbesten Zug gesetzt hatte.

Der brachte sie in rund zwei Stunden nach München. Als sie bemerkte, dass sie in Deutschland war, geriet das Mädchen in Panik und wurde glücklicherweise von der Bahnmitarbeiterin entdeckt.