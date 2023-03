29.03.2023 16:00 Aurich: Mann leblos in Keller eines Mehrfamilienhauses aufgefunden

Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch den Leichnam eines Mannes im Keller eines Hauses in Aurich auffinden können. Die Ermittlungen dauern an.

Von Kevin Goonewardena

Wie die Polizei der ostfriesischen Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde der Mann gegen 1.30 Uhr nach Alarmierung der Einsatzkräfte in einem Haus in der Thüringer Straße aufgefunden. Eine herbeigerufene Notärztin konnte in der Folge nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen ist es in dem Keller kurz zuvor zu einer Rauchgasentwicklung gekommen. Polizeimeldungen Haus explodiert, Bewohner überlebt wie durch ein Wunder: Jetzt ermittelt die Polizei Zwei weitere Personen sind durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Die Ermittlungen im Todesfall dauern an.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa