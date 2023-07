Auto rast durch NRW-Stadt, Frau muss sich mit Hechtsprung von der Straße retten

Düren - Ein unbekannter Autofahrer hat auf seiner wilden Fahrt durch Düren eine Spur der Verwüstung hinterlassen und mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Jetzt fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Mann.

Derweil flüchtete der Raser mit durchdrehenden Reifen und prallte auf der Karl-Arnold-Straße mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammen.

Der Dürener Fahrer (57) wurde laut Polizei "nicht unerheblich verletzt" und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen zufolge soll der Audi bei einem Rechtsschwenk gegen ein Auto, das an der Einmündung Erzberger Straße/Dechant-Bohnekamp-Straße gewartet hatte, geprallt sein.

Demnach war er mit seinem Auto - einem silberfarbenen Audi - zunächst mit zu hohem Tempo die Dechant-Bohnekamp-Straße hinab in Richtung Nideggener Straße gefahren.

Nach Angaben der Ermittler hat der Gesuchte am gestrigen Samstag gleich zwei Unfälle verursacht, bei denen ein Mensch verletzt wurde und ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro entstand.

Auch ein an der Straße geparkter VW wurde erheblich beschädigt. © Polizei Düren

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem zweifachen Unfallverursacher ein und konnte das Fluchtauto kurze Zeit später in der Straße "Im Weyerfeld" sicherstellen.

Der Täter hatte den stark beschädigten Audi offensichtlich zurückgelassen und war zu Fuß weiter geflüchtet. Die Suche nach ihm blieb bislang ohne Erfolg. Der Mann soll nach Aussagen von Zeugen einen Bart getragen haben. Bislang ist unklar, ob er Verletzungen erlitten hat.

An dem Audi machten die Ermittler einen verdächtigen Fund: So waren an dem Wagen Kennzeichen angebracht, die eigentlich zu einem Auto aus Jülich passen, sodass es sich offenbar um Doublette handelt. Der Audi war nach ersten Erkenntnissen weder zugelassen noch versichert oder versteuert.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer hat, kann sich unter der Rufnummer 02421/949-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.