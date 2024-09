Auto rast in Menschengruppe! Mehrere Verletzte - darunter ein Kind

Großwallstadt - Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag im unterfränkischen Landkreis Miltenberg in eine Gruppe feiernder Menschen gefahren.

Mehrere Personen sind durch ein Auto auf der Kerb in Großwallstadt verletzt worden. Die Polizei ermittelt in mehrere Richtungen. © Ralf Hettler/dpa

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Kerb in Großwallstadt.

Der 58-jährige Autofahrer sei in der Schmalzgasse in Richtung Main/Festplatz unterwegs gewesen und dort in eine Gruppe feiernder Menschen gerast.

Der Fahrer musste reanimiert werden. Daher gingen die Ermittler anfangs von einem medizinischen Vorfall aus.

"Im Rahmen der weiteren Ermittlungen vor Ort geht die Polizei Obernburg jedoch davon aus, dass auch ein vorsätzliches Zufahren auf die Personengruppe unfallursächlich sein kann", teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am späten Montagabend mit.

"Die Hintergründe der Tat sowie das Tatgeschehen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Oberburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen."

Mehrere Personen – darunter ein zehnjähriges Kind – wurden von dem Fahrzeug verletzt. Nach bisherigen Informationen allesamt leicht.