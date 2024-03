Autofahrer hält Krankenwagen mit verletztem Kind an Bord an - dann wird es brutal

Der Rettungswagen hatte ein verletztes Kind an Bord, als es zu dem heftigen Zwischenfall kam. (Symbolbild) © 123rf/pierreolivierclement

Wie die Zeitung "Nice-Matin" am Sonntag berichtete, hatte sich der Vorfall am Freitag auf einer Autobahn in Nizza zugetragen.

Demnach war der Rettungswagen gerade samt dem verletzten Kind und dessen Großmutter an Bord auf dem Weg ins Lenval-Krankenhaus, wobei der Fahrer extra langsam über die Pierre Mathis Lane fuhr, um die Verletzungen des kleinen Patienten nicht zu verschlimmern.

Dann bemerkte der Sanitäter im Rückspiegel plötzlich einen Autofahrer, der mit Lichthupe auf sich aufmerksam machte und stoppte den Krankenwagen daraufhin in der Annahme, bei dem Autofahrer handle es sich um den Vater des verletzten Kindes.

Ein böser Fehler, wie sich gleich darauf herausstellen sollte, denn der Mann stieg aus seinem Wagen, stürmte auf die Rettungssanitäter zu und schrie diese wegen des aus seiner Sicht zu langsamen Tempos an, mit dem sie unterwegs gewesen waren - doch nicht nur das!