Autofahrer haut vor Polizeikontrolle ab: Seine Flucht nimmt ein krachendes Ende!

Gelsenkirchen - Auf eine Polizeikontrolle wollte sich ein junger Autofahrer (24) in Gelsenkirchen nicht einlassen. Er gab am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr morgens im Stadtteil Heßler Gas und haute ab. Seine Flucht endete jäh.

Die Gartenmauer zerbrach, als der Autofahrer (24) dagegen fuhr. Auch ein Carport wurde beschädigt. © Polizei Gelsenkirchen

Wie die Polizei Gelsenkirchen am Dienstag berichtete, sollte der Einheimische an der Overwegstraße vor dem Abbiegen in die Florastraße angehalten werden. Er beschleunigte jedoch und fuhr viel zu schnell über eine rote Ampel.

Lange dauerte seine Flucht vor den Ordnungshütern nicht: "In Höhe der Kreuzung von Hans-Böckler-Allee, Grothusstraße und Hackhorststraße verlor der 24-Jährige beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen, riss einen Ampelmast sowie mehrere Bäume um und fuhr gegen eine Gartenmauer, die dadurch zerbrach", schilderte die Polizeibehörde.

Neben der Gartenmauer wurden auch ein Carport, das darunter befindliche Fahrzeug sowie ein weiterer Wagen beschädigt.

Der Mann wurde schließlich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Joints, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde.