Bedrohungslage an Gesamtschule in Solingen! Polizei vor Ort, Unterricht fällt aus

An der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen gibt es laut Polizei eine mögliche Bedrohungslage. Der Unterricht fällt am Montag aus.

Solingen – An der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen fällt am heutigen Montag der Unterricht wegen einer möglichen Bedrohungslage aus. Die Polizei sichert den Bereich um die Solinger Gesamtschule. (Symbolbild) © 123rf/sanne198 "Die Polizei ist vor Ort, um den Sachverhalt zu prüfen und eine mögliche angedrohte Gefahr zu verhindern", sagte ein Pressesprecher der Polizei in Wuppertal am Montagmorgen. Auch knapp zwei Stunden später machte die Polizei keine weiteren Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls. Die Beamten seien im Bereich des Schulkomplexes an der Wupperstraße im Einsatz, um die "angedrohten Straftaten" zu verhindern, erklärte der Sprecher. Von welcher Gefahr genau auszugehen ist, sagte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Bedrohungslage sei der Polizei demnach von Verantwortlichen der Schule gemeldet worden. Vor einer Woche (16.10.) hatte die Polizei wegen eines gezündeten Böllers eine Gesamtschule und eine angrenzende Grundschule in Bochum geräumt. Der Einsatz war zunächst als Amoklage bewertet worden, es konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden, wie die Polizei am vergangenen Montag mitteilte. Sie war mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt. Spezialkräfte durchsuchten die Schulgebäude. Hinweise auf eine konkrete Gefahr ergaben sich laut Polizei jedoch nicht. Erstmeldung von 6.24 Uhr, aktualisiert um 8.12 Uhr

