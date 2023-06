Beinahe-Unglück! Zug legt kurz vor Zusammenstoß Notbremsung ein

Nur 80 Meter vom anderen Zug entfernt, kam ein Railjet in Richtung München zum Stehen. (Symbolbild) © Arno Burgi dpa/lbn

Am Donnerstagabend fuhr ein Railjet Richtung München auf ein Gleis bei Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) ein, auf dem bereits ein anderer Railjet auf seine Weiterfahrt in Richtung Salzburg wartete, wie die Bundespolizei Freilassing am Freitag mitteilte.

Im einfahrenden Zug befanden sich 150 Passagiere und im stehenden Zug 86. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.



Der Lokführer habe eine Schnellbremsung durchgeführt und der Zug sei circa 80 Meter vom wartenden Zug entfernt zum Stillstand gekommen.

Die Bahnstrecke war für eine knappe Stunde gesperrt. Dadurch kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Beide Züge konnten ihre Fahrt fortsetzen.