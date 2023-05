31.05.2023 12:14 Betrunkener Autofahrer will nicht aus Polizei-Auto aussteigen und schlägt Beamten

Ein betrunkener 37-jähriger Autofahrer am Dienstag in Saalfeld von der Polizei kontrolliert. In der Folge schlug er einen Polizisten.

Von Carsten Jentzsch

Saalfeld - Ein betrunkener Autofahrer wurde am Dienstag in Saalfeld (Saalfeld-Rudolstadt) aus dem Verkehr gezogen. Am Ende musste der Mann sogar gefesselt werden. Die Polizei brachte den Mann zum nächstgelegenen Krankenhaus. Dort eskalierte die Situation. (Symbolbild) © 123RF/chris77ho Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Polizisten einen Autofahrer im Bereich der Lendenstreichstraße. Den Angaben nach wurde bei dem 37-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,1 Promille. Zur Blutprobenentnahme wurde der Mann zum nächstgelegenen Krankenhaus gebracht. Allerdings wollte er nicht aus dem Polizei-Auto aussteigen. Wie die Beamten mitteilten, widersetzte er sich gewaltsam. Dabei schlug er einem Polizisten sogar ins Gesicht. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt, konnte seinen Dienst allerdings fortsetzen. Polizeimeldungen Frau leblos in Wohnung entdeckt: Polizei nimmt Ehemann fest und leitet Mordermittlung ein Um den Widerstand des 37-Jährigen zu unterbinden, wurde er gefesselt. Eine Blutprobe wurde dennoch entnommen. Der Mann hat sich nun wegen mehrere Straftaten zu verantworten.

