Betrunkener will Zug noch erreichen und kommt auf dumme Idee

Der Mann sprang vor der Bahn über die Gleise. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Doch genau das versuchte am Donnerstagabend, gegen 21.47 Uhr, ein Mann am Bahnhof in Bischofswerda.

Der 48-jährige Pole wollte den gerade einfahrenden Zug erwischen, indem er durch den Gleisbereich vom Bahnsteig 1 zu Bahnsteig 2 rannte.

Laut Bundespolizei musste der Triebwagenführer daraufhin stärker abbremsen und vorzeitig halten.

Das Zugpersonal schloss ihn anschließend von der Mitfahrt aus, was den Mann wenig interessierte. Er wurde laut und schob die Bahnmitarbeiterin zur Seite.