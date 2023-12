Beziehungsstreit eskaliert: Frau (37) wird Finger abgeschnitten

Gießen/Grünberg - Ein 37-jähriger Mann und seine gleichaltrige Lebensgefährtin gerieten in Streit. Am Ende musste die an der Hand verstümmelte Frau vom Rettungsdienst auf schnellstem Weg in eine Klinik gebracht werden.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mussten am Mittwochabend in Grünberg bei Gießen eine verstümmelte Frau versorgen: Der 37-Jährigen war ein Finger abgeschnitten worden. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Die Bluttat ereignete sich am gestrigen Mittwochabend in der mittelhessischen Kleinstadt Grünberg bei Gießen, wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte.

Demnach geriet das Paar in einer Wohnung in der Berliner Straße aus noch unbekannter Ursache in einen heftigen Streit, der dramatisch eskalierte.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeipräsidiums Mittelhessen soll der 37-Jährige "mit einem Messer der Frau den kleinen Finger der linken Hand abgetrennt haben", wie ein Sprecher betonte.

Polizei und Rettungsdienst waren rasch vor Ort. Die verletzte Frau wurde von den Sanitätern versorgt und danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

"Die Hintergründe des Streits sind noch unklar", fügte der Polizeisprecher hinzu. Er ergänzte, dass den Ermittlern erste Hinweise darauf vorlägen, dass beide betrunken gewesen sein könnten. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu der Gewalttat geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0640191430 mit der Polizei in Grünberg in Verbindung setzen.