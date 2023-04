25.04.2023 17:15 Bluttat in Mainzer Arztpraxis: Täterin und Opfer waren Kolleginnen

Polizei-Einsatz am Hauptbahnhof von Mainz am Dienstagmorgen: Eine 30-jährige Frau aus Hessen wurde wegen einer Attacke in einer Arztpraxis festgenommen.

Von Florian Gürtler

Mainz - Ein Polizei-Einsatz am Mainzer Hauptbahnhof sorgte für großes Aufsehen: Zahlreiche Beamte waren ausgerückt und nahmen eine 30-jährige Frau aus Hessen fest. Zuvor war es am heutigen Dienstagmorgen in einer Arztpraxis zu einer blutigen Attacke gekommen. Polizeikräfte rückten am heutigen Dienstagmorgen zum Mainzer Hauptbahnhof aus und nahmen eine Frau aus Hessen fest. Hintergrund war eine vorangegangene Attacke in einer Arztpraxis. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa Der Alarm wurde gegen 8 Uhr über den Notruf ausgelöst, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte. Den Beamten wurde "eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einer Arztpraxis" gemeldet, wie ein Sprecher erklärte. Wenigstens eine Frau sollte dabei verletzt worden sein, eine zweite Frau sei aus der Praxis geflohen. Kräfte der Mainzer Polizei und der Bundespolizei fahndeten daraufhin auf dem Gelände des Bahnhofs nach der flüchtigen Frau - und sie hatten Erfolg. Schon nach kurzer Zeit konnte die Verdächtige - eine 30-Jährige aus Hessen - auf einem Bahnsteig ausfindig gemacht und festgenommen werden. Polizeimeldungen Per Haftbefehl gesuchter Mann blockiert dreist den Parkplatz der Bundespolizei Die Hintergründe der Attacke in der Arztpraxis sind noch völlig unklar. Die Polizei teilte lediglich mit, dass eine 50-jährige Frau aus der Region Rheinhessen dabei massive Verletzungen erlitt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das schwer verletzte Opfer wurde nach Polizeiangaben noch am Dienstag in der Uniklinik Mainz operiert. Täterin und Opfer arbeiteten beide gemeinsam in der Mainzer Arztpraxis Ersten Ermittlungen zufolge seien sowohl Täterin als auch das Tatopfer Mitarbeiterinnen der Mainzer Arztpraxis, wo sich der Vorfall im Personalbereich abgespielt haben soll. Mittlerweile ist außerdem klar, dass die 30-Jährige die 50 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen und ihr dabei erhebliche Stichverletzungen zugefügt hat. Im Anschluss verließ die Täterin die Praxis und konnte wie bereits erwähnt am Mainzer Hauptbahnhof festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde zwischenzeitlich ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei zu dem rätselhaften Vorfall dauern derweil weiter an. Das Kommissariat K11 des Polizeipräsidiums Mainz hat alle weiteren Untersuchungen übernommen. Erstmeldung: 25. April, 12.10 Uhr. Aktualisiert: 17.15 Uhr

Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa