22.07.2023 15:00 Böller explodiert in Gesicht: 13-Jähriger verletzt sich schwer!

Zwei Teenager hantierten am späten Freitagabend in der Bodelschwinghstraße in Frickenhausen mit Feuerwerkskörpern. Einer von ihnen wurde dabei schwer verletzt.

Von Johanna Baumann

Frickenhausen - Zwei 13 und 15 Jahre alte Teenager hantierten am späten Freitagabend mit Feuerwerkskörpern. Der jüngere von den beiden Jugendlichen wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den schwer verletzten Jungen vor Ort. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa Gegen 22.30 Uhr vernahm ein Zeuge in der Bodelschwinghstraße einen lauten Knall. Im Anschluss soll es zu einer starken Rauchentwicklung in der Nähe eines Drogeriemarktes gekommen sein. Die Polizei konnte vor Ort zwei Heranwachsende feststellen, die mit Böllern experimentiert hatten. Ein 13-Jähriger wurde von einem größeren Böller im Gesicht getroffen. Das schwer verletzte Kind kam in eine Spezialklinik. Sein älterer Freund blieb laut Polizeiangaben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun die Herkunft des Knallkörpers.

