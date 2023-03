31.03.2023 12:35 Brutale Attacke im Odenwald: Mann (27) an Bushaltestelle verprügelt

In Michelstadt-Stockheim im südhessischen Odenwald kam es am Mittwoch zu einer brutalen Attacke: Ein 27-jähriger Mann wurde an einer Bushaltestelle verprügelt.

Von Florian Gürtler

Odenwald/Michelstadt - Ein junger Mann wurde von zwei Tätern überfallen, zu Boden geworfen und geschlagen. Nach der Attacke in Michelstadt im südhessischen Odenwald sucht die Polizei Zeugen. Nach einer Prügel-Attacke am frühen Mittwochnachmittag in Michelstadt-Stockheim sucht die Polizei im Odenwald Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa Der brutale Angriff ereignete sich bereits am zurückliegenden Mittwoch gegen 13.45 Uhr, wie das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Freitag mitteilte. Demnach hielt sich das Opfer, ein 27 Jahre alter Mann, im Bereich einer Bushaltestelle in der Erbacher Straße in Michelstadt-Stockheim auf. Hier wurde er aus noch unbekannter Ursache von zwei Tätern attackiert. Die Angreifer sollen den 27-Jährigen "zu Boden geworfen und anschließend auf ihn eingeschlagen haben", wie ein Sprecher erklärte. Polizeimeldungen Als harmlose Kaffeelieferung getarnt: Zoll stellt 22 Kilogramm Ecstasy sicher Das Opfer wurde durch die Schläge verletzt, der junge Mann musste danach vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Einen Tatverdächtigen konnten die Beamten bereits identifizieren, dabei soll es sich um einen ebenfalls 27 Jahre alten Mann handeln. Der zweite Täter ist noch unbekannt, die Fahndung nach ihm dauert an. Zeugen des Angriffs in Michelstadt-Stockheim sollen sich bitte unter der Telefonnummer 060629530 bei den Ermittlern melden.

