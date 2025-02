14.02.2025 16:05 Chemikalien im Internet besorgt: Spezialkräfte der Polizei nehmen 26-jährige Frau fest

Von Frederick Rook

Köln/Leverkusen - Die Polizei hat am Freitag in Leverkusen-Opladen eine junge Frau in Gewahrsam genommen. Plante sie etwa einen Anschlag? Spezialkräfte verschafften sich auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses Zutritt zur Wohnung der 26-Jährigen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Wie Sicherheitsbehörde und Staatsanwaltschaft bekannt gaben, soll sich die 26-Jährige über das Internet mehrere Chemikalien zur Herstellung von Explosionsstoffen beschafft haben. Spezialkräfte verschafften sich auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses gegen 13.30 Uhr Zutritt zu ihrer Wohnung an der Rathenaustraße in Wiesdorf, damit die LKA-Tatortgruppe diese nach gefährlichen Substanzen durchsuchen kann. Aus Sicherheitsgründen kann es zu Räumungen angrenzender Wohnhäuser kommen, da es sich möglicherweise um gefährliche Stoffe handelt. Polizeimeldungen Tatverdächtiger nach Einbruch in Grundschule in Untersuchungshaft Die Rathenaustraße ist bis zur Bismarckstraße für die Dauer der Einsatzmaßnahmen derzeit noch voll gesperrt. Die Ermittlungen der Kölner Kriminalpolizei dauern an. Dabei geht es auch darum, mehr über die Motivlage der 26-jährigen Frau herauszufinden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa