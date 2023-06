Darth Vader will Tankstelle ausrauben: Angestellte setzt sich zur Wehr

Hettstedt - Bereits im Januar versuchte ein Unbekannter mit einer Darth-Vader-Maske zwei Tankstellen in Hettstedt ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) zu überfallen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Aufruf im Fernsehen nach Hinweisen.

Zuvor überfiel der Maskierte bereits eine Jet-Tankstelle am 25. Januar. (Symbolbild) © Montage: 123RF/kwangmoo, dpa/Boris Roessler

Am 30. Januar gegen 21.25 Uhr gönnte sich die Tankstellenangestellte Manuela Grage eine kurze Raucherpause, als sie in der Ferne einen maskierten Unbekannten ausmachte. Wenig später versuchte dieser die Angestellte auszurauben, diese setzte sich jedoch zur Wehr.

Mit diesem Fall beschäftigt sich aktuell die Polizei Lutherstadt Eisleben und geht damit in die MDR-Fernsehsendung "Kripo live".

Nach Angaben von Manuela Grage war der Angestellten sofort klar, was der Mann mit der Darth-Vader-Maske vorhatte. Daher machte sie sich schnell auf den Weg zurück hinter den Kassentresen.

Wenig später trat der Maskierte durch die Tür der Sprint-Tankstelle in Hettstedt und sprach die Frau mit einem einfachen "Das Geld her!" an.

Schnell betätigte die Verkäuferin den Notfall-Knopf, welcher die Polizei alarmierte. Als sie sich der Aufforderung des Täters widersetzte, zückte dieser ein Messer und bedrohte sie weiter. Daraufhin griff die Tankstellenmitarbeiterin nach einem Feuerhaken, der sich hinter der Kasse befand, und drohte dem Vermummten: "Entweder du verschwindest oder du kriegst das Ding in den Wanst!"

Vom Widerstand der Frau beeindruckt, machte er sich daraufhin ohne Beute aus dem Staub.