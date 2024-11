Diebesbande macht Streifzüge durch Leipziger Normas

Leipzig - Eine Diebesbande bediente sich in gleich zwei Leipziger Normas, doch die Aktion blieb nicht unentdeckt. Ein Ladendetektiv schritt zur Tat.

Auf dem Parkplatz konnten sie gefasst werden. (Symbolbild) © IMAGO / Funke Foto Services

Die drei Männer hatten es am Dienstagmittag erst auf den Norma in der Zweinaundorfer Straße (Mölkau) und dann auf den in der Stötteritzer Straße (Reudnitz-Thonberg) abgesehen.

Dort endete dann ihre Lebensmittel-Diebestour, als der Detektiv einen 37-jährigen Georgen auf dem Parkplatz fasste.

Doch auch die anderen beiden blieben nicht unentdeckt. Kaum war die Polizei eingetroffen, schlich sich schon der Zweite im Bunde raus.

Die Beamten nahmen den 36-jährigen Georgen direkt vor dem Laden im Empfang.

Der dritte machte es ihnen etwas schwerer. Als er die Polizisten erspähte, trat der 33-jährige ebenfalls George die Flucht an.