03.02.2024 18:33 2.292 Drei Männer treffen sich in Wohnung: Kurz darauf sind alle tot

Die Feuerwehr hat in Österreich am Samstag drei tote Männer in einer Wohnung nahe Wien entdeckt.

Bad Vöslau (Österreich) - Die Feuerwehr hat in Österreich am Samstag drei tote Männer in einer Wohnung nahe Wien entdeckt. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1 Die Männer mittleren Alters wiesen Anzeichen von Schussverletzungen auf, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Nachbar der Wohnung in dem zweistöckigen Wohnblock mit rund 20 Einheiten hatte laut Polizei am Nachmittag Knallgeräusche sowie Brandgeruch vernommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und fand die drei leblosen Körper in dem Objekt in Bad Vöslau südlich von Wien. Nähere Details sowie die genauen Identitäten waren vorerst nicht bekannt. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so ein Polizeisprecher. "Die Situation lässt vieles zu."

