Drei Verletzte nach Schießerei in Merseburg! Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Merseburg - An einer Shell-Tankstelle an der B181 in Merseburg (Saalekreis) sind am Mittwochabend Schüsse gefallen! Drei Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Bei einem anschließenden Polizeieinsatz konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.