Drogen-Netzwerk zersprengt - Polnische Fahrer transportierten Cannabis und Kokain durch ganz Europa!

Die spanische Polizeieinheit "Guardia Civil" und die polnische Polizeibehörde "CBSP" arbeiteten im Zuge der Ermittlungen zusammen. © Europol/Polish Central Bureau of Investigation (Centralne Biuro Śledcze Policji)

Wie Europol am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab, konnte im Zuge der Zusammenarbeit zwischen polnischen und spanischen Polizeibehörden am vergangenen Dienstag ein "Hoch-Risiko Drogen-Netzwerk" zerschlagen werden.

Das kriminelle Netzwerk bestand demnach aus verschiedenen Gruppen, die hauptsächlich Cannabis, Kokain und Heroin von Marokko und Südamerika aus nach Europa schleusten und dort per Lastwagen über die Landesgrenzen hinweg verteilten. Auch Geldwäsche wurde betrieben.

Polnische Staatsbürger, die in Spanien ansässig waren oder für ein polnisches Logistikunternehmen arbeiteten, spielten in den internen Abläufen des Drogen-Netzwerkes dabei eine ganz besondere Rolle, erklärte Europol.

Bei der von Europol koordinierten Razzia kam es in Polen und Spanien zu insgesamt zwölf Festnahmen. Ebenfalls konnten im Zuge der Ermittlungen über zwei Tonnen Marihuana, über acht Tonnen Haschisch und knapp 940 Kilogramm Kokain im Wert von 165 Millionen Euro beschlagnahmt werden.