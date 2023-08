25-Jähriger bricht in Haus ein, bleibt in Tür stecken und schreit danach um Hilfe

Einen solchen Einsatz wie in Bad Langensalza hatte die Polizei auch noch nicht erlebt. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der junge Mann wollte laut Polizeiangaben am späten Donnerstagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße einbrechen. Zunächst lief auch alles nach Plan. Der 25-Jährige verschaffte sich durch ein geöffnetes Fenster Zutritt in einen Keller, um anschließend Diebstähle zu begehen.

Als er anschließend aus dem Keller in andere Räume wollte, versuchte der 25-Jährige die Tür zu öffnen, indem er den verschlossenen Verschlag von innen aufdrückte. Beim Bestreben sich durchzuzwängen rutschte der Mann jedoch ab und verklemmte sich kopfüber in der Tür.

Der Einbrecher machte daraufhin mit den Worten "Diana ...Hilfe, ich stecke fest" auf sich aufmerksam. Eine Anwohnerin hörte die Rufe des Mannes und informierte die Polizei. Die Beamten trafen wenig später vor Ort ein und befreiten den 25-Jährigen aus seiner misslichen Lage.