Einbruch geht nach hinten los: Mit dieser Sache hat sich der Täter verraten

Der Täter ist durch ein offenes Fenster im Erdgeschoss in die fremde Wohnung eingebrochen. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Eigentlich wollte der Ganove mit einem geklauten Auto flüchten, der Versuch gipfelte jedoch in einem Unfall.

Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat bereits in der Nacht auf den vergangenen Samstag an einem Mehrfamilienhaus an der Endenicher Allee in der Bonner Weststadt abgespielt.

Der Einbrecher habe sich gegen 3.40 Uhr durch ein geöffnetes Fenster Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss verschafft.

Er durchsuchte das Apartment, ließ nach bisherigen Erkenntnissen jedoch lediglich ein Smartphone und eine Handtasche mitgehen. In dieser befand sich vermutlich auch der Autoschlüssel des Bewohners.

Kurzentschlossen setzte sich der Einbrecher hinters Lenkrad des fremden Wagens und wollte gerade wegfahren, als er ertappt wurde.