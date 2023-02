Schüsse auf junge Frau aus Auto heraus: Großeinsatz der Polizei in Baden-Württemberg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Eislingen auf eine junge Frau geschossen. © SDMG / Kohls

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe ein Zeuge gegen 2 Uhr am frühen Morgen einen Notruf abgesetzt, nachdem die junge Frau vor einer Shisha-Bar in der Stuttgarter Straße in Eislingen verletzt worden sei.

Den Informationen zufolge soll eine bislang unbekannte Person Schüsse aus einem Auto heraus abgegeben und die 21-Jährige getroffen haben.

Sie werde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt – Lebensgefahr bestehe glücklicherweise nicht.

"Die konkreten Umstände der Tat sind bislang unklar", hieß es vonseiten der Polizei weiter. Man habe die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf aufgenommen.

Auch das Landeskriminalamt ermittelt vor Ort.