Eltern finden tote Tochter im Wohnhaus, Nachbarschaft unter Schock

Jahnatal - Nichts deutete darauf hin. Und doch kam es in der beschaulichen Gemeinde Jahnatal ( Mittelsachsen ) zu einem tragischen Verbrechen.

Ein Ehemann (44) hat in der Gemeine Jahnatal bei Döbeln seine Ehefrau (†44) getötet. © Maik Börner

Wie die Polizei am gestrigen Montag mitteilte, wurde eine 44-Jährige bereits am Samstag von ihren Eltern tot im gemeinsam bewohnten Haus in Wutzschwitz aufgefunden. Die Kripo hat den Ehemann im Visier.

Ihr Gatte, ein 44-Jähriger von den Malediven, steht unter dringendem Tatverdacht. An jenem Abend soll es in dem Einfamilienhaus zu einem lauten Ehekrach gekommen sein, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der Ehemann, selbst schwer verletzt, wurde kurz darauf ins Krankenhaus geflogen.

Die genauen Umstände der Tat sind bislang unklar. Die Tat hat die Nachbarschaft in dem beschaulichen Ort in Mittelsachsen in Schock versetzt.

Ein Anwohner, der das Paar gut gekannt hat, rang im Gespräch mit TAG24 mit den Tränen. Nichts habe auf Probleme hingedeutet: "Ganz im Gegenteil. Ich habe heute kurz mit den Eltern gesprochen und muss mich auch erst mal ablenken."

Ein weiterer Nachbar bestätigte, dass das Paar sehr zurückgezogen gelebt habe. "Ich habe sie nicht wirklich gekannt. Es waren sehr ruhige Leute."