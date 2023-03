Eltern in Aufruhr: Alter Mann belästigt Schulkinder an Bushaltestelle

Gommern - Ein Schock für jedes Elternteil: Offenbar hatte ein älterer Mann versucht, Schulkinder in Gommern anzusprechen. Die Polizei handelte sofort.

Auf dem Nachhauseweg wurden einige Grundschüler von einem unbekannten Mann angesprochen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Am Dienstagnachmittag hielten sich einige Schüler der Grundschule an der Bushaltestelle "Am Weinberg" auf, als ein unbekannter Mann sie angesprochen haben soll.

Weil sich die Kinder damit unwohl fühlten, wandten sie sich direkt an ihre Eltern und Lehrer, die daraufhin die Polizei informierten.

Gegen 14 Uhr suchte eine Streife ausführlich den Bereich nahe der Bushaltestelle ab, konnte den Unbekannten aber nicht mehr antreffen, das teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Der Mann soll lange an der Haltestelle gewartet und die Kinder dann gezielt angesprochen haben. Was genau er gesagt haben soll, teilten die Beamten nicht mit.

In den kommenden Tagen will die Polizei in Gommern und besonders im Bereich der Schulen präsenter sein, um einem weiteren Vorkommnis entgegenzuwirken.