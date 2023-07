Er schlingerte über die Autobahn: Polizei kontrolliert Transporter und landet Volltreffer

Eisenberg - Die Thüringer Autobahnpolizei hat am Samstag einen Transporter aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war den Beamten das Fahrzeug auf der A9 aufgefallen.

Der Transporter hatte 2460 Kilogramm zu viel geladen. © Thüringer Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Polizei mitteilte, war der polnische Transporter in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz geriet das Fahrzeug am Morgen in den Fokus einer Streifenwagen-Besatzung. Der Grund: die langsame und schlingernde Fahrweise.

Die Beamten entschieden sich zu einer Personen- und Fahrzeugkontrolle auf einem nahegelegenen Parkplatz bei Eisenberg.

In der Folge wurde das Fahrzeug auch gewogen. Dabei kam der Grund für die auffällige Fahrweise zum Vorschein. Den Angaben nach war der Transporter statt der erlaubten 3500 Kilogramm mit 5960 kg unterwegs. Das stellt eine Überladung von sage und schreibe rund 70 Prozent dar!

Der 28-jährige ukrainische Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495 Euro entrichten.