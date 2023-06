Erhitzte Gemüter und Halsverletzung: Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Obermehler - Die Polizei musste am Dienstagabend zu einem Flüchtlingsheim nach Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) ausrücken.

Die Polizei war am Dienstagabend in einem Flüchtlingsheim in Obermehler im Einsatz. © Silvio Dietzel

In der Unterkunft im Ortsteil Obermehler waren zwei Bewohner aneinandergeraten. Dabei wurde ein 26-Jähriger von seinem Kontrahenten leicht am Hals verletzt, wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten.

Der Streit der beiden Männer führte in der Folge zu Solidarisierungseffekten unter weiteren Bewohnern des Flüchtlingsheimes, sodass die alarmierten Einsatzkräfte die erhitzten Gemüter wieder beruhigen mussten.

Hierbei kam es laut den Beamten zu keinen weiteren strafbaren Handlungen. Konsequenzen muss wohl nur ein 35-Jähriger befürchten, weil er den 26-Jährigen am Hals verletzte.