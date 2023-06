Fahndung nach Graupapagei: Wer hat Sprachgenie Ricki gesehen?

Ricki beherrscht Deutsch und Arabisch. Er ist seinem Herrchen in Rhumspringe entflogen. (Symbolbild) © 123rf/barmalini

Wie so oft hat ein 36 Jahre alter Mann aus Rhumspringe (Landkreis Göttingen) am vergangenen Dienstag seinen cleveren Graupapagei namens "Ricki" in den Garten gelassen.

Doch dann passierte, wovor sich viele Vogelbesitzer fürchten: Ricki büxte aus, breitete seine Flügel aus und flog davon. Ob die Flucht vorsätzlich oder spontan war, konnte die Polizei bisher nicht klären.

Sein Herrchen machte sich sofort auf die Suche und schaute nach sämtlichen infrage kommenden "Landeplätzen" in der Umgebung. Fehlanzeige! Auch auf Hausdächern war der Papagei nicht aufzufinden.

Für den Rhumspringer blieb nur noch der Weg in die Polizeidienststelle Duderstadt. Dort stellte er eine Vermisstenanzeige.

Ricki ist sehr sprachbegabt. Er beherrscht Deutsch und Arabisch. Mit einem Augenzwinkern teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit, dass sich die Anwohner im Umkreis von Rhumspringe eine Übersetzungs-App auf ihr Smartphone installieren sollten, falls es zu einer Begegnung komme.

Denn dort könnte sich der gefiederte Zweibeiner noch immer aufhalten.