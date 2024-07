26.07.2024 16:45 6.212 Am Flughafen erwischt: Eltern wollen mit schulpflichtigen Kindern in Urlaub

Auch in diesem Jahr greift die Grenzpolizei wieder schulpflichtige Kinder an Flughäfen auf. In Memmingen ziehen Beamte gleich zwei Mütter samt Kindern heraus.

Memmingerberg - Die Polizei hat am Flughafen Memmingen wieder Familien mit schulpflichtigen Kindern erwischt, die verfrüht in den Sommerurlaub wollten. Ab in den Urlaub: Für zwei Mütter starten die Ferien am Memminger Flughafen mit einem saftigen Bußgeld. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Die Grenzpolizei konnte nach eigenen Angaben zwei Mütter mit Kindern im Alter zwischen 9 und 12 Jahren bei der Ausreisekontrolle feststellen. Sie konnten keine Schulbefreiung vorweisen. Das bayerische Innenministerium gab auf Nachfrage an, dass die Bayerische Polizei zwar nicht gezielt nach Schulschwänzern fahnde, aber bei der Polizeiarbeit schulpflichtige Kinder und Jugendliche aufgegriffen würden.

Die beiden Mütter erwarten Bußgelder von bis zu 1000 Euro. Außerdem wurden die Schulämter informiert. Der letzte Schultag in Bayern ist der Freitag, offiziell starten die Sommerferien also am 29. Juli.

