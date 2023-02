22.02.2023 15:34 Fast 100.000 Schmuggel-Zigaretten auf der Rückbank versteckt

Am Rastplatz Wiesaer Forst haben Polizei und Zoll an der A4 in einem Auto rund 100 geschmuggelte Zigaretten sichergestellt.

Von Anneke Müller

Dresden - Fast 100.000 Schmuggelzigaretten sichergestellt: Eine gemeinsame Streife aus Zoll und Bundespolizei kontrollierte am Rastplatz "Wiesaer Forst" an der A4 (Fahrtrichtung Dresden) in den vergangenen Tagen ein Fahrzeug. Undercover: Unter einer Decke waren die Kartons mit Zigaretten versteckt. © Hauptzollamt Dresden Dabei fiel den Beamten eine Decke auf, die mehrere Kartons auf der Rückbank und im Kofferraum verdeckte. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, dass sich in den Kartons verschiedene Zigarettenstangen befinden. Daraufhin durchsuchten die Beamten das Auto und konnten insgesamt 91.980 Zigaretten mit polnischer Steuerbanderole sicherstellen. Polizeimeldungen Streit an Bahnhof eskaliert! Mann in Krankenhaus notoperiert, 17-Jähriger in Untersuchungshaft "Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro", so Zollsprecher Philipp Mitteldorf. Fast 100 .000 Glimmstängel aus Polen stellte der Zoll sicher. © Hauptzollamt Dresden Gegen den 29-jährigen Syrer wurde noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Hauptzollamt Dresden