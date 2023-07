26.07.2023 17:31 2.187 Fluchtversuch endet schwer verletzt: Schleuser stürzt in die Tiefe

Von Maximilian Schiffhorst

Schmilka - Schleuser-Alarm in Schmilka (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)! Am gestrigen Dienstagabend wollten Beamte der Bundespolizei an der B172 einen aus Tschechien eingereisten Transporter kontrollieren. Doch der Fahrer (35) widersetzte sich den Anhaltezeichen der mobilen Streife. Mit einem Renault Master wurden 17 Migranten nach Deutschland gebracht. Ihre Reise endete in Pirna. © Marko Förster Der 35-Jährige raste mit seinem Renault Master kurz vor Mitternacht in Richtung Bad Schandau, teilte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mit. Aufgrund der Witterung verzichteten die Beamten auf riskante Überholmanöver. Stattdessen zogen sie weitere Einheiten hinzu und hielten anfangs Sichtkontakt, der jedoch später nahe Königstein abbrach. Weitere Einsatzkräfte konnten das Fluchtfahrzeug anschließend in Pirna ausfindig machen. Sie versuchten, den Schleuser zu stoppen. Dieser wollte entkommen und befuhr den Schlosshof vom Landratsamt, wo er mit dem Wagen nicht weiter kam. Der Mann stieg aus und flüchtete. Beim Überspringen einer Mauer stürzte der 35-jährige Spanier in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Polizeimeldungen Mann läuft mit Baseballschläger durch Stadtverwaltung und hinterlässt Spur der Verwüstung Im Laderaum des Transporters entdeckten die Polizisten insgesamt 17 ungesicherte, ausweislose Syrer - darunter 15 Männer, eine Frau sowie ein Kind. Der Schleuser (35) übersprang auf dem Schlosshof des Landratsamtes eine Mauer und stürzte in die Tiefe. © Marko Förster Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Schleuser muss sich wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Flüchtlingen verantworten.

