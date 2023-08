Flüchtender Radler führt Polizei zu Drogenlager

Dieses kleine Drogenlager fand die Polizei bei dem flüchtigen Radler (29). © Polizei

In Bernsdorf wollte die Polizei am Mittwochabend einen Radler (29) kontrollieren. Der trat in die Pedale und suchte das Weite. Ziel seiner Flucht war die eigene Wohnung, zu welcher er die Polizei schnurstracks führte.

Dort roch es verdächtig nach Marihuana. Der junge Mann wollte noch die Tür zuschlagen, doch ein Beamter stellte den Fuß dazwischen. Es folgte eine Hausdurchsuchung.

Dabei fand die Polizei mehrere Behältnisse voller Cannabis, aber auch verdächtige Pillen und ein Arsenal an Konsumutensilien.