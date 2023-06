Frau geht mit Machete auf Polizisten los: Taser kann sie stoppen

Bremerhaven - Bedrohliche Situation am Freitag in Bremerhaven : Eine mit einer Machete bewaffnete Frau lief durch den Stadtteil Geestendorf und schrie herum.

Die Polizisten setzten die Angreiferin mithilfe eines Tasers außer Gefecht. (Symbolbild) © Rainer Jensen/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldeten Zeugen den Vorfall gegen 20.50 Uhr. Mehrere Streifenwagen wurden daher in die Georgstraße in Höhe der Einswarder Straße geschickt.

Dort trafen die Beamten eine 19-Jährige an, die tatsächlich mit einer Machete und einem Messer herumlief und schrie. Mit den Waffen bedrohte sie die Polizisten.

Die Beamten forderten die Frau auf, die Messer abzulegen. Darauf reagierte sie nicht.

"Im Gegenteil – sie kam bedrohend auf die Polizisten zu", sagte ein Polizeisprecher. "Offenbar befand sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation."

Um sie zu stoppen, griffen die Beamten zum Taser. Mit der im amtlichen Sprachgebrauch Distanzelektroimpulsgerät genannten Elektroschockpistole setzten sie die Angreiferin außer Gefecht. Danach entwaffneten sie die 19-Jährige und nahmen sie vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden sie weitere Waffen beziehungsweise gefährliche Gegenstände bei der Frau.