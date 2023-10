Bergstraße: 17-Jähriger wird ohne Erinnerung und schwer verletzt aufgefunden

Bergstraße/Fürth - Ein junger Mann liegt mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos auf einer Straße - der Fund des 17-Jährigen in der südhessischen Gemeinde Fürth im Kreis Bergstraße hat die Polizei auf den Plan gerufen!

In der Kröckelbacher Straße/Ecke Hauptstraße im südhessischen Fürth wurde am Sonntagmorgen ein schwer verletzter junger Mann aufgefunden. (Symbolbild) © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Schwerverletzte wurde am zurückliegenden Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in der Kröckelbacher Straße/Ecke Hauptstraße von Passanten entdeckt, wie das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Montag mitteilte.

Rettungsdienst und Polizei waren demnach rasch vor Ort. Der 17-Jährige wurde versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete unterdessen Ermittlungen ein. Sie fanden schnell heraus: Der schwer verletzte junge Mann war in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Gast auf einer Party gewesen.

"Derzeit ist nicht klar, wie sich der 17-Jährige die schweren Verletzungen zuzog und ob er möglicherweise Opfer einer Straftat wurde", fügte ein Sprecher hinzufügte.