Fund von in Säcken verpackter Leiche: Mordkommission eingerichtet, neue Details

Seit dem 24. Mai 2023 galt Mehari Teklei (†79) als vermisst. Fünf Tage später wurde seine sterblichen Überreste im Bereich des Bornbruchsees in Mörfelden (l.) entdeckt. © Bild-Montage: 5VISION.NEWS/Polizeipräsidium Südhessen

Das teilte ein Sprecher am heutigen Freitag in Darmstadt mit. Demnach ermitteln zurzeit 20 Beamtinnen und Beamte in dem Fall. Auch machte der Sprecher nähere Angaben zum derzeitigen Stand der Erkenntnisse.

Demnach handelt es sich bei dem Toten um den 79-jährigen Mehari Teklei. Der Mann war eritreischer Staatsbürger und lebte im Stadtteil Mörfelden.

Der Tote galt seit Mittwoch, dem 24. Mai, als vermisst, nachdem er nicht von einem Spaziergang zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt war. Zuletzt hatten ihn Zeugen am Abend seines Verschwindens um 19 Uhr lebend gesehen.

Eine groß angelegte Suchaktion, bei der auch Mantrailer-Hunden und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen waren, blieben zunächst erfolglos.

Am Pfingstmontag wurden dann seine in Säcke verpackten sterblichen Überreste im Bereich des Bornbruchsees gefunden.