Gefährliche Fahrt auf der Autobahn: Zeuge zeigt Courage und greift mutig ein!

Leipzig - Ein betrunkener Autofahrer (64) hat am gestrigen Samstagvormittag die Leipziger Polizei auf Trab gehalten.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der Chaos-Fahrer war laut Angaben der Polizeidirektion Leipzig zwischen 10.50 Uhr und 11.25 Uhr in Richtung Dresden unterwegs.

Demnach soll er zunächst auf der A14 auffällig in Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen gefahren sein. Andere Verkehrsteilnehmer mussten dem Mercedes daraufhin ausweichen.

Einem anderen Autofahrer fiel die gefährliche Fahrweise des 64-Jährigen auf. Mutig folgte er ihm und informierte die Polizei.

Auf dem Rastplatz Birkenwald hielt der Mercedes-Fahrer dann an. Der Zeuge versuchte daraufhin Kontakt zu dem torkelnden Mann aufzunehmen, aber ohne Erfolg. Der 64-Jährige setzte seine Fahrt fort.

Am Dreieck Parthenaue wechselte der Chaos-Fahrer auf die A38 in Richtung Göttingen, verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Südost und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Trotzdem fuhr er unmittelbar danach weiter.

Kurze Zeit später hielt der Mercedes-Fahrer an einer roten Ampel an. Der mutige Zeuge regierte schnell und zog den Zündschlüssel aus dem Auto, um den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern.