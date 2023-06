Geldautomaten-Sprengung geht schief! Polizei riegelt Hauptstraße ab

Sprötze - Das ging schief! In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten im Landkreis Harburg zu sprengen.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. © JOTO

Wie die Polizei mitteilte, blieb es allerdings bei dem Versuch, da es zu keiner Explosion gekommen war.

Da nicht auszuschließen war, ob sich noch Sprengstoff an dem SB-Gerät der Volksbank in eine Edeka-Markt in Sprötze befand, wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Der Supermarkt, wie auch der Bankbereich und die angrenzenden Geschäfte blieben ab 9.30 Uhr aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Sprengstoffexperten untersuchen derzeit den Tatort. Sobald die Überprüfung abschlossen ist, soll die Sperrung der Hauptstraße zwischen Sprötze und Buchholz wieder aufgehoben, so die Polizei.