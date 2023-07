20.07.2023 16:35 653 Mann (27) zündet Motorroller an, haut ab und kommt plötzlich zum Tatort zurück

Von Chris Pechmann

Görlitz - Zeugen erkannten den mutmaßlichen Zündler: Am gestrigen Mittwochabend, gegen 21.35 Uhr, steckte ein Unbekannter einen Motorroller in Brand und flüchtete anschließend vom Wilhelmsplatz in Görlitz. Der Motorroller der Marke Rex brannte vollständig aus. © xcitepress Wie die Polizei bekannt gab, brannte das Zweirad der Marke Rex vollständig aus, trotz der sofortigen Löschmaßnahmen der örtlichen Feuerwehr. Doch nicht nur an dem motorisierten Gefährt entstand ein Schaden, auch ein daneben geparkten VW Polo litt unter den lodernden Flammen. Vom Täter zunächst keine Spur. Dann jedoch die Überraschung: Als die Einsatzkräfte den Vorfall noch am Platz in der südlichen Innenstadt aufnahmen, zeigte sich der vermeintliche Feuerleger plötzlich wieder am Tatort. Polizeimeldungen 14-Jährige ins Gebüsch gezerrt und sexuell missbraucht: Polizei sucht Zeugen Die Beamten nahmen den 27-jährigen Mann daraufhin umgehend fest und sicherten auch gleich noch mehrere Gramm Cannabis, die der Beschuldigte dabei hatte. Warum der Tatverdächtige den Roller in Brand setzte, ist nicht bekannt. Durch die gefährliche Aktion entstand "nur" ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der nebenan abgestellte schwarze VW Polo bekam sichtbare Brandspuren an der Außenseite ab. © xcitepress Ein Richter beim Amtsgericht Görlitz erließ am heutigen Donnerstagnachmittag einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Einsatzkräfte brachten den mutmaßlichen Brandstifter in eine Justizvollzugsanstalt.

