Großeinsatz an Schule: 17 Verletzte nach missglücktem Chemie-Experiment!

Schwetzingen - Großeinsatz an einer Gesamtschule in Schwetzingen (bei Heidelberg)!

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, soll nun ermittelt werden. © Marco Priebe / PR-Video

Gegen 10 Uhr kam es zum Großaufgebot an Einsatzkräften in der Spoleto-Straße. Grund dafür soll ein misslungenes Chemie-Experiment in einer Schulklasse gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.

Die betroffenen Schüler erlitten Atemwegsreizungen. Laut aktuellem Stand mussten rund 17 Leichtverletzte vom Rettungsdienst versorgt werden.

Ein Schüler wurde zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht.