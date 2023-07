Großfamilien gehen aufeinander los: 27-Jähriger überfährt Kontrahenten (32) mit BMW

Köln - Am vergangenen Samstag ist in Köln -Merheim ein Familienstreit eskaliert. Dabei überfuhr ein 27-jähriger Mann seinen Kontrahenten (32).

Als es dann so aussieht, als würde sich die Situation beruhigen, passiert das Unfassbare. Ein schwarzer 5er BMW rast in die Gruppe und überfährt einen 32-jährigen Mann. Dieser wird durch die Luft gewirbelt, fliegt förmlich über die Motorhaube.

Zunächst gehen die beiden verfeindeten Großfamilien mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Baseballschlägern und Schlagstöcken aufeinander los. Zwei Frauen, die ebenfalls an dem Clinch beteiligt sind, beleidigen sich gegenseitig.

Zu sehen ist das Ganze auf einem Video in den sozialen Netzwerken, welches derzeit im Internet kursiert. Demnach kam es gegen 18.20 Uhr vor einem Wohnblock auf der Winterberger Straße zu einem Familienstreit, der komplett eskalierte. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei TAG24.

Im Kölner Stadtteil Merheim sind zwei Großfamilien aufeinander losgegangen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Der 32-Jährige bleibt zunächst schwer getroffen liegen, schafft es dann aber, doch wieder aufzustehen.

Kurz darauf trifft dann auch die Polizei ein, die mit sieben Streifenwagen vor Ort ist. Ebenfalls dabei: ein Rettungswagen mit Notarzt. "Der Mann hat die Behandlung jedoch abgelehnt und ist später mit dem Auto nach Hause gefahren", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Den 27-jährigen BMW-Fahrer machten die Beamten dann in einer vor Ort in einer Tiefgarage dingfest. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, den Fahrer des BMW zudem noch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist nicht ganz klar. "Es mag ein weit zurückliegender Streit der beiden Familien sein", so der Polizeisprecher.

Um 21 Uhr beendeten die Streitkräfte dann ihren Einsatz an der Winterberger Straße.