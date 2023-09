Hakenkreuz in Tür geritzt: Mehrere Autos zerkratzt

In Aue-Bad Schlema wurde an mehreren Autos der Lack zerkratzt. (Symbolbild) © 123 RF/ Nattapong Sirilappanich

Wie die Chemnitzer Polizei am Samstag mitteilte, waren der Polestar und der Audi auf einem Parkplatz an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße abgestellt.

Die Täter zerkratzten den Lack auf der Motorhaube, der Fahrer- und Beifahrertür.

"Am Polestar wurde zusätzlich ein Hakenkreuz in der Abmessung 50 cm x 50 cm in die Beifahrertür gekratzt", so ein Polizeisprecher.

Der entstandene Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Auch in der Gartenstraße wurden zwei Mercedes beschädigt. An einem der Fahrzeuge wurde der Lack der Motorhaube, bei dem anderen der an den linken Türen zerkratzt.