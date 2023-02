28.02.2023 16:07 Kind von Anleger in Elbe gefallen: Sucheinsatz nach mehreren Stunden abgebrochen

In Hamburg ist am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Kind am Bubendey-Ufer ins Wasser gefallen.

Von Nora Petig

Hamburg - In Hamburg ist am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Kind am Bubendey-Ufer ins Wasser gefallen. Die Polizei sucht auf der Elbe nach dem etwa zehnjährigen Jungen. © Lenthe-Medien Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei der etwa zehnjährige Junge offenbar ohne Fremdeinwirkung vom Anleger ins Wasser gefallen und in der Elbe untergegangen. "Es hat umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr gegeben." Diese hätten jedoch nicht zum Auffinden des Jungen geführt. Polizeimeldungen Nach Angriff auf schwedische Fußballmannschaft: Polizei schnappt Tatverdächtige Wie mehrere Medien berichten, sei die Suche nach dem Kind am Nachmittag abgebrochen worden. Erstmeldung: 14.57 Uhr. Aktualisierung: 16.07 Uhr.

