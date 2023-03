Großeinsatz nach Schüssen und Schreien in Hochhaus: War es versuchter Mord?

Hanau - Es waren turbulente Ereignisse, die sich am frühen Dienstagabend im südosthessischen Hanau unweit von Frankfurt am Main abgespielt haben müssen. In einem Hochhaus fielen mehrere Schüsse , die nicht nur Anwohner erschreckten, sondern auch ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan riefen. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Die Hanauer Kriminalpolizei bittet deshalb Menschen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um das Hochhaus in der Forsthausstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181/100123 an die Beamten zu wenden.

Darüber hinaus hatten einige der Anrufer auch laute Schreie aus dem Inneren des Gebäudes vernommen, die für zusätzliche Unruhe sorgten. Umgehend rückte ein größeres Aufgebot der Polizei sowie Einheiten der Spurensicherung am Ort des Geschehens an.

Gleich mehrere Zeugen hatten gegen 17 Uhr den Notruf der Ordnungshüter kontaktiert und vermeintliche Schüsse in dem Mehrfamilienhaus in der Forsthausstraße im Hanauer Stadtteil Wolfgang gemeldet.

Die Schüsse in Hanau-Wolfgang waren nicht die ersten in den vergangenen Tagen. Bereits am vergangenen Samstag hatte ein 36-jähriger Mann in der Innenstadt für einen SEK-Einsatz gesorgt.

Besonders sensibilisiert sind die Einsatzkräfte zudem spätestens seit dem grausamen Attentat aus dem Jahr 2020, bei dem der 43 Jahre alte Deutsche Tobias R. neun Menschen mit Migrationshintergrund erschoss, ehe er seine eigene Mutter und schließlich sich selbst hinrichtete.