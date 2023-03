Hinterhältige Böller-Attacke auf zwei Rettungssanitäter im Notfall-Einsatz

Wiesbaden - In Wiesbaden hat es am Mittag des gestrigen Samstags einen Angriff auf zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes gegeben.

Die beiden Sanitäter waren gerade dabei, mit einer Trage zur Wohnung des Patienten zu gehen, als der Böller geworfen wurde. © 123rf/Jean-Marie Guyon

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Sonntag den Vorfall.

So hatte es in einem Hochhaus in der Karl-Marx-Straße im Wiesbadener Schelmengraben einen medizinischen Notfall gegeben, wegen dem ein Rettungswagen angefordert worden war.

Als die beiden Mitarbeiter des Rettungsdienstes gerade die Trage für den Patienten aus dem Wagen geholt hatten und sich auf den Weg zu der betreffenden Wohnung machten, hörte eine Sanitäterin plötzlich einen lauten Knall direkt neben sich, nach dem die 51-Jährige über Schmerzen im Ohr klagte.

Die hinzugezogene Polizei fand bei der Untersuchung des Tatorts Überreste eines Silvesterböllers auf dem Gehweg.

Es wird vermutet, dass jemand aus dem Hochhaus den Feuerwerkskörper aus einem Fenster oder vom Balkon auf die beiden Sanitäter geworfen hat.