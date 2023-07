Hitze-Hammer zwingt Autobahn in die Knie: Mega-Stau!

Am Sonntag kam es auf der A3 rund um das Wiesbadener Kreuz zu heftigen Auswirkungen der derzeitigen Sommerhitze. Teile des Asphalts begannen zu schmelzen.

Von Angelo Cali

Wiesbaden/Hochheim am Main - Zur Ferienzeit sind selbst größere Staus auf deutschen Autobahnen keine Einzelheit. Doch warum am vergangenen Sonntag auf einem Streckenabschnitt der A3 alles still stand, ist durchaus alles andere als alltäglich.

Am Sonntag legte geschmolzener Asphalt rund um das Wiesbadener Kreuz den Sonntagsverkehr lahm. (Symbolfoto) © Roberto Pfeil/dpa Ein Sprecher des westhessischen Polizeipräsidiums, berichtete am Montag, dass es gegen 14 Uhr nachmittags erste Anrufe von echauffierten Autofahrern gegeben habe. Diese schilderten, dass ihre Fahrzeuge während der Fahrt über die A3 in Richtung Würzburg bei Hochheim am Main beschädigt worden seien. In letzter Instanz sei es ihnen noch gelungen, ihre Wagen auf den zwar gesperrten, aber glücklicherweise doch befahrbaren Parkplatz Johannispfad zu retten, ehe gar nichts mehr ging. Durch eine Kontrollfahrt konnte schnell ausfindig gemacht werden, was für die mysteriösen Autoschäden verantwortlich war. Tatsächlich hatten die enormen Hitzebelastungen der letzten Tage, insbesondere am Wochenende, dafür gesorgt, dass sich die Dehnungsfugen der durch eine Baustelle verschobenen Fahrstreifen verschoben. Polizeimeldungen Nach Gewalt-Chaos beim Eritrea-Festival in Gießen: Polizei kann aufatmen Hierdurch wurde der enorm beanspruchte Asphalt nahezu flüssig. In der Folge wurden die beiden linken Spuren auf einer Länge von rund zwei Kilometern voll gesperrt.

Zu große Hitze: Geschmolzener Asphalt sorgt für Sperrungen, beschädigte Autos und enormen Stau