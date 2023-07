Holzdiebstahl eskaliert: Mann wird bei Flucht von Skoda geschleudert

Geierswalde - Mit einer Kettensäge bewaffnet zerteilte ein 69-Jähriger auf einem Privatgrundstück in Geierswalde (nahe Hoyerswerda) illegal einen umgefallenen Baum. Das gefiel dem Besitzer (41) so gar nicht, der sprach den mutmaßlichen Holzdieb an. Dann geriet die Situation außer Kontrolle.