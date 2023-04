21.04.2023 10:05 Hubschrauber-Suche nach vermisstem Jungen (11) endet mit Festnahme

Die Suche nach einem vermissten elfjährigen Jungen in Monheim per Polizeihubschrauber ist in der Nacht auf Freitag mit einer Festnahme geendet.

Von Nicole Reich

Monheim am Rhein/Velbert – Eigentlich hat die Polizei mit einem Hubschrauber im Kreis Mettmann nach einem vermissten Jungen (11) gesucht, der Einsatz endete stattdessen jedoch mit der Festnahme von drei Männern. Ein Hubschrauber war im Kreis Mettmann in einer Nacht an gleich zwei Einsätzen beteiligt. (Symbolbild) © Kreispolizeibehörde Mettmann In der Nacht zum heutigen Freitag fahndeten die Beamten mit Hochdruck nach dem vermissten Elfjährigen in Velbert, wie ein Polizei-Sprecher mitteilte. Daran war neben einem Spürhund auch ein Hubschrauber beteiligt. Als jedoch weiterhin jede Spur von dem Jungen fehlte, kam der Helikopter auf seinem Rückflug in Richtung Düsseldorf woanders zum Einsatz. Ein Security-Mitarbeiter hatte auf einer Baustelle an der Ida-Siekmann-Straße in Monheim am Rhein gegen 0.25 Uhr über die Video-Überwachung zwei Kabeldiebe auf frischer Tat ertappt. Die Unbekannten hätten sich unbefugt Zutritt zur Baustelle verschafft und mehrere wertvolle Kupferkabel hinter sich hergezogen, erklärte der Sprecher. Polizeimeldungen 15-Jähriger wird mit Tod bedroht: Wenig später stehen 20 Vermummte vor seiner Wohnung Da die Polizei die Verdächtigen zu Boden nicht stellen konnte, bekamen sie bei der Fahndung Unterstützung aus der Luft. Tatsächlich konnten die Beamten mithilfe des Hubschraubers drei mutmaßliche Täter ausmachen. Auch Suche nach vermisstem Elfjährigen endet erfolgreich Die Monheimer im Alter von 26, 33 und 36 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. "Ob das Trio tatsächlich etwas von der Baustelle entwendet hat, ist derzeit allerdings noch nicht geklärt", räumte der Sprecher ein. Weitere Ermittlungen müssten dies zeigen. Und auch im Fall des vermissten Elfjährigen gab es wenige Stunden später ein Happy End: Der Junge, der aus einer Jugendeinrichtung verschwunden war, wurde von einer Betreuerin wohlbehalten im Velberter Bezirk Neviges angetroffen.

Titelfoto: Kreispolizeibehörde Mettmann