28.09.2023 16:32 2.812 In Kampfkleidung auf der Flucht: Täter schießt in Wohnung und in Krankenhaus auf Menschen

Ein unbekannter Täter hat in Rotterdam an zwei Orten auf Menschen geschossen, in einer Wohnung und einem Krankenhaus.

Rotterdam (Niederlande) - Ein unbekannter Täter hat in Rotterdam an zwei Orten auf Menschen geschossen, in einer Wohnung und einem Krankenhaus. Polizeibeamte stehen vor dem Erasmus-Krankenhaus. Die Beamten suchen aktuell noch nach dem Täter. © Bas Czerwinski/ANP/dpa Zwei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am heutigen Donnerstag im Kurznachrichtendienst X - früher Twitter - mitteilte. Der Täter trage Kampfkleidung und sei geflüchtet. Über den Zustand der Verletzten wurde nichts mitgeteilt. Zunächst waren Schüsse in einer Wohnung im Westen der Stadt gemeldet worden. Wenig später war den Angaben zufolge dann in einem Hörsaal des Erasmus-Krankenhauses geschossen worden - etwa 1,5 Kilometer von der Wohnung entfernt. Bewaffnete Einheiten würden das Krankenhaus durchsuchen, teilte die Polizei mit.

Titelfoto: Bas Czerwinski/ANP/dpa