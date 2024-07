In Tankstelle eingebrochen: Täter klauen kompletten Geldautomaten!

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) berichtete, brachen die Täter gegen 3.10 Uhr in die Tankstelle an der Amtshäuser Straße an der B181 ein.

Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen und Zeugen. Wem also etwas Verdächtiges um die Tatzeit herum an der B181 aufgefallen ist, wendet sich bitte an die Polizei in Halle unter der Rufnummer 03452241291.